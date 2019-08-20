Головуюча в Раді ЄС Фінляндія: Європі потрібен "зсув парадигми" до економіки добробуту

Прагнення до стрімкішого економічного зростання в Європі є одним з головних пріоритетів фінського головування у Раді ЄС.

Про це заявила міністр соціальної політики та охорони здоров'я Фінляндії Айно-Каїса Пеконен, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Економіка добробуту підкреслює взаємозв'язок між економічним зростанням та добробутом людей. Потрібно те і те, і вони підкріплюють одне одного. Так, насправді нам потрібна зміна парадигми. Багато міжнародних гравців, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та OECD, вже визнали це. Настав час ЄС перейти до такого ж рівня обговорення", - каже міністр.

Пеконен вважає, що ЄС необхідно посилити увагу щодо впровадження в економіку штучного інтелекту, захисту гендерної рівності, а також боротьби зі змінами клімату.

Водночас вона каже, що погоджується з обраним президентом Єврокомісії фон дер Ляєн, яка заявила, що мінімальну заробітну плату слід встановлювати на національному рівні колективними договорами чи законодавчими положеннями.

"Наскільки я знаю, поки немає офіційних пропозицій щодо цього, але, звичайно, ми знаємо, що це важливе питання для деяких країн-членів, профспілок та громадянського суспільства. У комітеті соціального захисту було підготовлено кілька цікавих робіт на цю тему. Ми не боїмося обговорювати цей пункт", - зазначила Пеконен.

З ідеєю про єдину мінімальну заробітну плату в ЄС раніше виступив президент Франції Еммануель Макрон.