Председательствующая в Совете ЕС Финляндия: Европе нужен "сдвиг парадигмы" к экономике благосостояния

Желание более стремительного экономического роста в Европе является одним из главных приоритетов финского председательства в Совете ЕС.

Об этом заявила министр социальной политики и здравоохранения Финляндии Айно-Кайса Пеконен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Экономика благосостояния подчеркивает взаимосвязь между экономическим ростом и благосостоянием людей. Нужно и то, и другое, и они подкрепляют друг друга. Так, на самом деле нам нужна смена парадигмы. Многие международные игроки, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк и OECD, уже признали это. Пришло время ЕС перейти к такому же уровню обсуждения", - говорит министр.

Пеконен считает, что ЕС необходимо усилить внимание к вопросам внедрения в экономику искусственного интеллекта, гендерного равенства, а также борьбы с изменениями климата.

В то же время она говорит, что согласна с избранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая заявила, что минимальную заработную плату следует устанавливать на национальном уровне коллективными договорами или законодательными положениями.

"Насколько я знаю, пока нет официальных предложений на этот счет, но, конечно, мы знаем, что это важный вопрос для некоторых стран-членов, профсоюзов и гражданского общества. В комитете социальной защиты было подготовлено несколько интересных работ на эту тему. Мы не боимся обсуждать этот пункт", - отметила Пеконен.

С идеей о единой минимальной заработной плате в ЕС ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон.