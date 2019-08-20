Нова карта показала, де і як загинули жертви вторгнення СРСР до Чехословаччини
Вівторок, 20 серпня 2019, 14:13
Чеьский Інститут вивчення тоталітарних режимів розробив інтерактивну карту, на якій показано, де жертви радянського вторгнення 1968 року зустріли свою смерть.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.
Карта детально описує імена 64 жертв, а також де, коли та як вони загинули у зв'язку з вторгненням СРСР і союзників між серпнем 1968 року та серпнем 1969 року.
Читайте також
Автор карти, історик Мілан Барта, сказав, що люди спочатку гинули у великих містах, але згодом жертви помирали на сільських дорогах внаслідок дорожніх інцидентів, оскільки солдатам заборонили в'їзд до міст і їх вивели до регіонів.
Мапу можна переглянути за посиланням.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua