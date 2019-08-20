Нова карта показала, де і як загинули жертви вторгнення СРСР до Чехословаччини

Чеьский Інститут вивчення тоталітарних режимів розробив інтерактивну карту, на якій показано, де жертви радянського вторгнення 1968 року зустріли свою смерть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Карта детально описує імена 64 жертв, а також де, коли та як вони загинули у зв'язку з вторгненням СРСР і союзників між серпнем 1968 року та серпнем 1969 року.

Автор карти, історик Мілан Барта, сказав, що люди спочатку гинули у великих містах, але згодом жертви помирали на сільських дорогах внаслідок дорожніх інцидентів, оскільки солдатам заборонили в'їзд до міст і їх вивели до регіонів.

Мапу можна переглянути за посиланням.