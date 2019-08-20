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Нова карта показала, де і як загинули жертви вторгнення СРСР до Чехословаччини

Вівторок, 20 серпня 2019, 14:13

Чеьский Інститут вивчення тоталітарних режимів розробив інтерактивну карту, на якій показано, де жертви радянського вторгнення 1968 року зустріли свою смерть. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Карта детально описує імена 64 жертв, а також де, коли та як вони загинули у зв'язку з вторгненням СРСР і союзників між серпнем 1968 року та серпнем 1969 року. 

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Автор карти, історик Мілан Барта, сказав, що люди спочатку гинули у великих містах, але згодом жертви помирали на сільських дорогах внаслідок дорожніх інцидентів, оскільки солдатам заборонили в'їзд до міст і їх вивели до регіонів. 

Мапу можна переглянути за посиланням.

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