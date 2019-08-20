Новая карта показала, где и как погибли жертвы вторжения в Чехословакию

Чешский Институт изучения тоталитарных режимов разработал интерактивную карту, на которой показано, где жертвы советского вторжения 1968 года встретили свою смерть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Карта подробно описывает имена 64 жертв, а также где, когда и как они погибли в связи с вторжением СССР и союзников между августом 1968 года и августом 1969 года.

Автор карты, историк Милан Барта, сказал, что люди сначала погибали в больших городах, но впоследствии жертвы умирали на сельских дорогах в результате дорожных инцидентов, поскольку солдатам запретили въезд в города и их вывели в регионы.

Карту можно посмотреть по ссылке.