Президент Фінляндії заявив про відсутність проблем у відносинах його країни з РФ

Фінський президент Саулі Нііністе вважає, що у відносинах між Фінляндією і Росією особливих проблем немає, і радикальних змін у двосторонніх відносинах не передбачається.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

На питання журналіста, чи збирається президент на переговорах з Путіним торкнутися питання масових демонстрацій в Москві, Нііністьо заявив, що вважає цілком вірогідним обговорення даної теми. При цьому він підкреслив важливість підтримки діалогу.

"Ситуація в Москві викликала серйозні роздуми", - сказав Нііністьо, - "Також демонстрації жовтих жилетів, які у Франції переросли в заворушення, викликають тривогу".

Три наддержави, Китай, США і Росія, як зауважив Нііністьо, створюють підвищений тиск на ЄС, який розташовується в середині цього трикутника. Тому краще, вважає президент, щоб це був чотирикутник – тобто Євросоюз повинен мати більш сильний статус.

Варто зазначити, що 21 серпня Фінляндію відвідає президент РФ Владімір Путін.

Коментуючи майбутні переговори з Путіним, Нііністьо заявив, що не існує жодних заборонених тем для обговорень. Нііністьо чекає від зустрічі "цікавих і корисних дискусій".