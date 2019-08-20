Президент Финляндии заявил об отсутствии проблем в отношениях его страны с РФ

Финский президент Саули Ниинисте считает, что в отношениях между Финляндией и Россией особых проблем нет, и радикальных изменений в двусторонних отношениях не предвидится.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

На вопрос журналиста, собирается ли президент на переговорах с Путиным затронуть вопрос массовых демонстраций в Москве, Ниинисте заявил, что считает вполне вероятным обсуждение данной темы. При этом он подчеркнул важность поддержания диалога.

"Ситуация в Москве вызвала серьезные размышления", - сказал Ниинисте, - "Также демонстрации желтых жилетов, которые во Франции переросли в беспорядки, вызывают тревогу".

Три сверхдержавы, Китай, США и Россия, как отметил Ниинисте, создают повышенное давление на ЕС, который располагается в середине этого треугольника. Поэтому лучше, считает президент, чтобы это был четырехугольник – то есть Евросоюз должен иметь более сильный статус.

Стоит отметить, что 21 августа Финляндию посетит президент РФ Владимир Путин.

Комментируя предстоящие переговоры с Путиным, Ниинисте заявил, что не существует никаких запретных тем для обсуждений. Ниинистьо ждет от встречи "интересных и полезных дискуссий".