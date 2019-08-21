Президент Італії прийняв відставку прем'єр-міністра

Президент Італії Серджо Маттарелла прийняв відставку прем'єр-міністра Джузеппе Конте, який пішов з посади, звинувативши у політичній кризі віцепрем'єра Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на італійське агентство Ansa.

Конте відвідав Маттареллу в його офіційній резиденції в Римі у вівторок ввечері. Після цього у канцелярії президента повідомили, що Маттарелла взяв до відома відставку і попросив уряд подбати про "завершення поточних завдань".

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У середу, 21 серпня, о 16:00 розпочнуться консультації з представниками різних партій, на яких обговорять можливість формування нової правлячої більшості та ймовірність дострокових виборів.

Конте, не приналежний до жодної партії, проте близький до "Руху 5 зірок", очолював уряд протягом 14 місяців.

Останнім часом між партіями "Ліга" та "Рухом 5 зірок" виникали постійній суперечки, які вилились у політичну кризу та бажання Сальвіні спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

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