Президент Италии принял отставку премьер-министра

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте, который ушел с должности, обвинив в политическом кризисе вице-премьера Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на итальянское агентство Ansa.

Конте посетил президента в его официальной резиденции в Риме во вторник вечером. После этого в канцелярии президента сообщили, что Маттарелла принял к сведению отставку и попросил правительство позаботиться о "завершении текущих задач".

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В среду, 21 августа, в 16:00 начнутся консультации с представителями различных партий, на которых обсудят возможность формирования нового правящего большинства и вероятность досрочных выборов.

Конте, который не принадлежит ни к одной партии, однако является близким к "Движению 5 звезд", возглавлял правительство в течение 14 месяцев.

В последнее время между партиями "Лига" и "Движением 5 звезд" возникали постоянной споры, которые вылились в политический кризис и желание Сальвини спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

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