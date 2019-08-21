Додон скликав радбез Молдови через купівлю аеропорту Кишинева членом сім’ї Ротшильд

Президент Молдови Ігор Додон скликав термінове засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з продажем концесіонера Кишинівського аеропорту — компанії Avia Invest.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Як зазначив Додон, на засіданні він обговорить, які ризики може представляти ця угода, а також як можна повернути аеропорт в управління держави.

Президент також попросив міністерство економіки і інфраструктури і всі державні органи підготувати інформацію про угоду з продажу компанії, а правоохоронні органи — представити інформацію про розслідування обставин передачі аеропорту в концесію "групі шахраїв".

Раніше стало відомо, що 95% акцій Avia Invest, яка взяла в концесію Міжнародний аеропорт Кишинева, купила інвестиційна компанія в сфері нерухомості NR Investments Ltd з головним офісом на острові Гернсі. 19 серпня представники Avia Invest і єдиний власник NR Investments Натаніель Ротшильд підписали контракт.

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Глава Міністерства економіки та інфраструктури Вадим Бринзан заявив наступного дня, що у держави немає важелів, щоб вплинути на угоду купівлі-продажу компанії Avia Invest, що управляє міжнародним кишинівським аеропортом. Максимум, що можна зробити, — провести переговори з її новим власником, інвестиційною компанією NR Investment Ltd, щоб переглянути "неправомірні" умови концесії аеропорту.