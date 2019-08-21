Додон созвал совбез Молдовы в связи с покупкой аэропорта Кишинева членом семьи Ротшильд

Президент Молдовы Игорь Додон созвал срочное заседание Высшего совета безопасности в связи с продажей концессионера Кишиневского аэропорта - компании Avia Invest.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Как отметил Додон, на заседании обсудят, какие риски может представлять это соглашение, а также как можно вернуть аэропорт в управление государства.

Президент также попросил министерство экономики и инфраструктуры и все государственные органы подготовить информацию о сделке по продаже компании, а правоохранительные органы - представить информацию о расследовании обстоятельств передачи аэропорта в концессию "группе мошенников".

Ранее стало известно, что 95% акций Avia Invest, которая взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева, купила инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd с головным офисом на острове Гернси. 19 августа представители Avia Invest и единственный владелец NR Investments Натаниэль Ротшильд подписали контракт.

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Глава Министерства экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил на следующий день, что у государства нет рычагов, чтобы повлиять на сделку купли-продажи компании Avia Invest, управляющей международным кишиневским аэропортом. Максимум, что можно сделать, - провести переговоры с ее новым владельцем, инвестиционной компанией NR Investment Ltd, чтобы проверить "неправомерные" условия концессии аэропорта.