У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту

У Греції поблизу острова Порос розбився приватний вертоліт з двома росіянами на борту, вони і грецький пілот загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekatimerini.

Аварія сталася у вівторок ввечері за 60 кілометрів на південь від Афін.

В результаті аварії загинули два російських пасажири віком 56 і 24 років, а також 57-річний грецький пілот. Їхні тіла були виявлені водолазами берегової охорони на мілководді недалеко від порту острова.

Вертоліт Agusta A109, зафрахтований приватно, вилетів з острова Порос і повинен був приземлитися в міжнародному аеропорту Афін.

Аварія викликала перебої в електропостачанні після того, як через неї були пошкоджені лінії електропередачі. Електропостачання, як очікується, буде відновлено в середу.

Експерти розслідують причини смертельного інциденту.