В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

В Греции близ острова Порос разбился частный вертолет с двумя россиянами на борту, они и греческий пилот погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekatimerini.

Авария произошла во вторник вечером в 60 км к югу от Афин.

В результате аварии погибли два российских пассажира в возрасте 56 и 24 лет, а также 57-летний греческий пилот. Их тела были обнаружены водолазами береговой охраны на мелководье недалеко от порта острова.

Вертолет Agusta A109, зафрахтованный в частном порядке, вылетел с острова Порос и должен был приземлиться в международном аэропорту Афин.

Авария вызвала перебои в электроснабжении после того, как из нее были повреждены линии электропередачи. Электроснабжение, как ожидается, будет восстановлено в среду.

Эксперты расследуют причины смертельного инцидента.