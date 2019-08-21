Франція пов’язує повернення РФ до G8 з ситуацією в Україні - джерело

Франція пов’язує можливість повернення до формату G8 і запрошення Росії до участі в саміті найбільш розвинених економік світу в наступному році з розвитком ситуації в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила французька редакція агентства Reuters з посиланням на французьке дипломатичне джерело.

"Ми взяли до відома той факт, що американці (які будуть головувати в G7 в 2020 році після Франції. – Ред.) мають бажання реінтегрувати росіян у наступному році", - сказало джерело наступного дня після телефонної розмови президентів США і Франції, під час якої, за даними ЗМІ, вони домовились повернути Росію до формату у наступному році.

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"Українське питання має вирішальне значення", сказало джерело, додавши, що нинішній контекст "може сприяти прогресу".

Дональд Трамп і Еммануель Макрон домовилися обговорити Україну на першій сесії саміту G7, який розпочнеться в суботу у французькому місті Біарріц, додало джерело.

Росію вигнали з групи держав через анексію українського Криму в 2014 році. Нині до групи належать Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Японія, Канада та США.

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Наразі не зрозуміло, чим закінчиться процес прийняття рішення про повернення РФ та чи справді вона може бути за столом переговорів наступного року.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".