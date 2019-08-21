Трамп і Макрон домовились повернути Росію до G8 наступного року – ЗМІ

Президенти США і Франції у телефонній розмові у вівторок домовилися, що вони хочуть запросити Росію до участі у саміті країн "Великої сімки" в 2020 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації президента США.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

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Пізніше у вівторок високопоставлений представник адміністрації заявив CNN, що Трамп і Макрон у вівторок домовились у телефонній розмові, що вони хочуть запросити Росію на саміт G7 наступного року. Очікується, що можливість відновлення формату G8 лідери обговорять цими вихідними на зустрічі G7.

Телефонна розмова була запланована для загального обговорення зустрічі G7 у Франції, яка почнеться в суботу. За словами джерела, саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч в наступному році, і Трамп погодився. США прийматимуть саміт G7 в 2020 році.

Росію вигнали з групи держав через анексію українського Криму в 2014 році.

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Наразі не зрозуміло, чим закінчиться процес прийняття рішення про повернення РФ та чи справді вона може бути за столом переговорів наступного року.

Відповідно до джерела, деякі представники Білого дому вважають, що це хитрість Макрона, щоб саме Трамп публічно заявив про свою позицію та дав поштовх поверненню Росії. За словами джерела, Франція хоче нормалізувати відносини з Росією.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".