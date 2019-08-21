8-річний хлопчик у Німеччині крадькома взяв мамине авто і розігнав його до 140 км/год
У Німеччині 8-річний хлопчик вирішив покататися на маминому VW Golf – у ніч на середу він крадькома взяв автомобіль і виїхав на автобан.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ruhr 24.
Інцидент стався у західному місті Зоєст біля Дортмунда. Мати хлопчика подзвонила в поліцію, коли помітила, що її син та автомобіль зникли.
Хлопчика знайшли цілим та неушкодженим в зоні обслуговування автомагістралей. Він припаркував машину, увімкнув сигнальні вогні та встановив попереджувальний трикутник.
За словами хлопчика, він відчув себе "некомфортно" після того, як розігнався до 140 км/год, тому вирішив зупинитися.
Мати хлопчика розповіла, що син регулярно їздить на картах та на автодромі, а якось він практикувався водити справжнє авто на приватній території.
Хлопчик пояснив, що взяв машину, тому що "тільки хотів трохи покататися".