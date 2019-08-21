8-летний мальчик в Германии тайком взял мамину машину и разогнал ее до 140 км/ч

В Германии 8-летний мальчик решил покататься на мамином VW Golf - в ночь на среду он тайком взял автомобиль и выехал на автобан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ruhr 24.

Инцидент произошел в западном городе Зойест возле Дортмунда. Мать мальчика позвонила в полицию в среду утром, когда заметила, что ее сын и автомобиль исчезли.

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Мальчика нашли целым и невредимым в зоне обслуживания автомагистралей. Он припарковал машину, включил сигнальные огни и установил предупредительный треугольник.

По словам мальчика, он почувствовал себя "некомфортно" после того, как разогнался до 140 км/ч, поэтому решил остановиться.

Мать мальчика рассказала, что сын регулярно ездит на картах и ​​на автодроме, а как-то раз он практиковался водить настоящий автомобиль на частной территории.

Мальчик объяснил, что взял машину, потому что "только хотел немного покататься".