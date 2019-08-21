МИД Молдовы напомнил послу РФ о российских войсках в Приднестровье

Глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил послу РФ Олегу Васнецову о приоритетности вывода российских войск из Приднестровья.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В дискуссии я подчеркнул, что вывод российских войск с территории нашей страны остается приоритетным", - рассказал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, во время встречи он обсудил с Васнецовым весь спектр молдавско-российских отношений, в том числе политические, экономические и социально-гуманитарные.

Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдавии и Приднестровья.

На территории приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов и авиабомб.

Парламент Молдовы в июле 2017 года одобрил декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.

Летом 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.