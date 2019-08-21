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У Британії зросла підтримка консерваторів на тлі жорсткої позиції прем’єра щодо Brexit

Середа, 21 серпня 2019, 16:15

Консервативна партія прем’єра Британії Бориса Джонсона наростила підтримку виборців і збільшила відрив від лейбористів.

Про це свідчать результати опитування Kantar, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Якби вибори відбулися найближчим часом, 42% проголосували б за Консервативну партію. Це одназу на 14 процентних пунктів більше ніж у травні, коли за консерваторів були готові віддати голоси 25% британців.

Натомість підтримка опозиційної Лейбористської партії знизилася з 28 до 25%.

Як і в травні, за ліберальних демократів свої голоси готові віддати 15% опитаних, а підтримка партії Brexit  впала з 10 до 5%. Ще 5% підтримують Шотландську національну партію.

Соціологи називають такі результати істотною зміною і пояснюють це новим прем’єром і його жорсткою позицією щодо Brexit.

Як відомо, Борис Джонсон заявляє, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, з угодою чи без неї.

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Велика Британія
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