Німецький уряд схвалив стратегію з освоєння Арктики

Уряд Німеччини прийняв документ про нові керівні принципи німецької політики щодо Арктики, що передбачає активізацію досліджень і участь в Арктичній раді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Федеральний уряд відхиляє будь-яку мілітаризацію Арктики", - підкреслюється в документі, підготовленому міністерством закордонних справ ФРН. При цьому центральне значення в освоєнні найпівнічнішого регіону планети Берлін відводить захисту клімату.

Автори стратегії нагадують, що з 1980-х років обсяги арктичного льоду скоротилися на 50%. Наслідки цього процесу "драматичні", вказали вони.

"Вони простягаються від зміни харчових ланцюжків у тваринному світі до звільнення від льоду морських шляхів і гонки за тепер доступними корисними копалинами Арктики", - наголошується в документі. При цьому уряд ФРН не відхиляє принципово видобуток сировини в Арктиці, але закликає до "екологічно прийнятного освоєння" родовищ в Арктичному регіоні.

"Арктика набуває дедалі більшого екологічного, економічного і геополітичного значення. Прийнявши керівні принципи німецької арктичної політики, ми беремо на себе більше відповідальності: ми прагнемо не до конкуренції в Арктиці, а до міжнародного співробітництва з метою захисту цих унікальних територій", - заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас.