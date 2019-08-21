Немецкое правительство одобрило стратегию по освоению Арктики

Правительство Германии приняло документ о новых руководящих принципах немецкой политики в отношении Арктики, что предполагает активизацию исследований и участие в Арктическом совете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Федеральное правительство отклоняет любую милитаризацию Арктики", - подчеркивается в документе, подготовленном Министерством иностранных дел ФРГ. При этом центральное значение в освоении самого северного региона планеты Берлин отводит защите климата.

Авторы стратегии напоминают, что с 1980-х годов объемы арктического льда сократились на 50%. Последствия этого процесса "драматические", указали они.

"Они простираются от изменения пищевых цепочек в животном мире до освобождения от льда морских путей и гонки за теперь доступными полезными ископаемыми Арктики", - отмечается в документе. При этом правительство ФРГ не отвергает принципиально добычу сырья в Арктике, но призывает к "экологически приемлемому освоению" месторождений в Арктическом регионе.

"Арктика обретает все большее экологическое, экономическое и геополитическое значение. Приняв руководящие принципы немецкой арктической политики, мы берем на себя больше ответственности, мы стремимся не к конкуренции в Арктике, а к международному сотрудничеству с целью защиты этих уникальных территорий", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.