Естонія: вотум недовіри прем'єру спробують висловити 26 серпня

Фракція Партії реформ в Рійгікогу має намір висловити вотум недовіри прем'єр-міністру Юрі Ратасу на позачерговому засіданні парламенту в понеділок, 26 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Ми щойно завершили роботу над текстом і домовилися з соціал-демократами. Тепер починаємо збирати підписи", - сказала голова Партії реформ Кая Каллас.

"У тексті містяться закиди, які накопичилися у нас до Ратаса. Насамперед, Юрі Ратас, будучи прем'єр-міністром, не зміг забезпечити гідне управління Естонією: коли працюють некомпетентні міністри, які перевищують свої повноваження, для них правова держава нічого не означає. Крім того, фактично були розтрачені кошти за рахунок майбутнього, і це планують продовжувати", - перерахувала Каллас зміст вотуму недовіри.

Голова соціал-демократів Індрек Саар сказав, що вони співпрацюють з Партією реформ. "І у соціал-демократів не мають підстав довіряти прем'єр-міністру. Це стосується того, як сформовано уряд і як ним керують", - сказав Саар.

Саар сказав, що якщо уряд все ж встоїть, то соціал-демократи вирішать, як їм далі діяти щодо міністрів Марта і Мартіна Хельме.

Приводом для можливого висловлення недовіри стала невдала спроба націоналістичної партії EKRE, очолюваної Хельме, усунути керівника поліції.

Опозиційні Партія реформ (34) і Соціал-демократична партія (10) у парламенті мають разом 44 місця зі 101.

Крім того, опозицію зазвичай підтримує незалежний депутат Раймонд Кальюлайд. У коаліції центристів (25), EKRE (19) і "Вітчизни" (12) - 56 мандатів.