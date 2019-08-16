Уряд Естонії став на межу краху через скандал з правими міністрами

Невдала спроба естонської націоналістичної партії EKRE усунути керівника поліції підштовхнула естонський уряд на межу краху.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Bloomberg.

Прем'єр-міністр Юрі Ратас висловив різкий докір своєму молодшому коаліційному партнерові EKRE, заявивши, що міністр фінансів Мартін Хельме "безумовно перевищив свої повноваження".

Мартін Хельме, виконуючи обов'язки голови МВС замість свого батька Марта на час його відпустки, 15 серпня викликав шефа поліції Елмара Вахера і закликав його подати у відставку через "втрату довіри" та погрожував звільненням, що може бути зроблено лише за рішенням уряду, заявив Ратас.

Ратас пообіцяв захистити верховенство права та пообіцяв повну підтримку Вахеру. Він пообіцяв обговорити "важку" ситуацію на наступному тижні з Мартом Хельме, який звинувачує Вахера в обмані громадськості через заяви, що йому доручили скоротити низку посад в поліції.

Читайте також Майбутній посол Євросоюзу в Україні засудив порівняння ЄС з СРСР естонським міністром

Хельме заявляє, що скорочень штату і зарплати в поліції не буде, а Вахер нібито впорався із завданням знайти можливості для економії у поліції.

Пізніше міністр фінансів вибачився у Facebook за те, що попередньо не повідомив про це прем'єр-міністру.

Голова опозиційної Партії реформ Кая Каллас закликала Ратаса піти у відставку всім урядом або ж усунути з посади міністрів, причетних до скандалу навколо голови поліції.

Читайте також Естонія: правила найму іноземців можуть змінитися вже 2019 року

Ратас, який перебуває при владі з 2016 року, зіткнувся з посиленням критики громадськості після того, як відкинув коаліцію з Партією реформ, що перемогла на виборах у березні, і відмовився від зобов'язань уникнути уряду з антиімігрантською та євроскептичною партією EKRE на чолі з Хельме.

Підтримка його партії "Центр", за останніми опитуваннями, знизилася до 17,8%, а Партії реформ зросла до рекордних 38,5%.