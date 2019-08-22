Новий посол Австрії почав працювати в Україні

Новопризначений посол Австрії Ґернот Пфандлер у середу вручив копії вірчої грамоти заступниці міністра Олені Зеркаль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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"Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до поглиблення економічної та інвестиційної співпраці значною мірою поєднують інтереси наших держав", - заявив Пфандлер.

Також на зустрічі було дано позитивну оцінку стану двостороннього співробітництва.

Зазначається, що на зустрічі наголошувалося на зростанні інтересу австрійських інвесторів до українського ринку, передумовою для чого є покращення ділового клімату в Україні.

Співрозмовники також високо оцінили проведення року української культури в Австрії та австрійської культури в Україні.