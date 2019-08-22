Новый посол Австрии начал работать в Украине

Новоназначенный посол Австрии Гернот Пфандлер в среду вручил копии верительных грамот заместителю министра Елене Зеркаль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени сочетают интересы наших государств", - заявил Пфандлер.

Также на встрече дана позитивная оценка состояния двустороннего сотрудничества.

Отмечается, что на встрече отметили рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в Украине.

Собеседники также высоко оценили проведение года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.