Reuters: Меркель, Джонсон и Макрон "похоронили" планы возвращения РФ в G7

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в группу стран G7.

Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 22 августа, пишет "Европейская правда".

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду перед встречей с премьером Великобритании заявила, что Россию исключили из G8 по ряду причин, которые до сих пор существуют. Это, в частности, аннексия украинского Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.

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По ее словам, если Россия осуществит шаги для реализации Минских договоренностей, ситуацию можно будет оценить по-новому, пишет агентство.

За несколько дней до саммита G7 во Франции президент Эммануэль Макрон также высказался против возвращения России.

"Я думаю, что возвращение России без выполнения условий будет признаком слабости G7", - цитирует агентство французского президента, не указывая, где и при каких условиях был сделан его комментарий. По словам Макрона, это стало бы стратегической ошибкой.

Макрон отметил, что для возвращения России в группу наиболее развитых индустриальных государств должен быть решен украинский кризис.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также присоединился к этой позиции. Он отметил, что его правительство обвиняет Россию в использовании химического оружия на территории Великобритании.

"Россия создает провокации не только в Украине, но и во многих других местах мира", - сказал Джонсон на встрече с Ангелой Меркель. России еще надлежит выполнить обязательства, чтобы вновь быть включенной в G7.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

По данным источников телеканала СNN, президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран G7 в 2020 году. Источники утверждают, что именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу, и Трамп согласился. Макрон и Трамп официально не комментировали эту информацию.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

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