Прем'єр Польщі: ФРН не "безбілетник", але її оборонні внески не відповідають цілі НАТО

Німеччина повинна збільшити витрати на оборону, і зробити це швидко, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням інтерв'ю медіагрупі Funke.

"Я б не сказав, що Німеччина є пасажиром, який їде без білета, але її внесок не відповідає зобов'язанням", - заявив Моравецький. "Німеччина повинна швидше збільшувати свої оборонні витрати", - додав він.

Польща досягає цілей НАТО щодо оборонних витрат в розмірі 2% ВВП, але мало хто з інших членів альянсу це робить, згідно з офіційними даними. Німеччина заявляє, що хоче витрачати 1,5% ВВП на оборону до 2024 року. Зараз вона витрачає близько 1,2%.

Новий міністр оборони Німеччини Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина виконає ціль НАТО, але попередила, що це не відбудеться протягом однієї ночі. Тим часом, раніше цього місяця посол США в Німеччині Річард Гренелл заявив, що неспроможність Берліна рухатися швидше "фактично образлива".

Читайте також Між Трампом і Данією нова суперечка - через оборонні витрати

В інтерв'ю Моравецький також закликав розмістити більше американських військ у Польщі, але заявив, що це не обов'язково має означати переведення військ з Німеччини. "Нам потрібна база НАТО в Рамштайні і нам потрібна нова постійна база НАТО в Польщі", - сказав Моравецький.

Моравецький додав, що польські війська не приєднаються до американської місії в Перській затоці, заявивши, що "цього не відбудеться".