Премьер Польши: ФРГ не "безбилетник", но ее оборонные взносы не соответствуют цели НАТО

Германия должна увеличить расходы на оборону, и сделать это быстро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой интервью медиа-группе Funke.

"Я бы не сказал, что Германия является пассажиром, который едет без билета, но ее вклад не соответствует обязательствам", - заявил Моравецкий. "Германия должна быстрее увеличивать свои оборонные расходы", - добавил он.

Польша достигает целей НАТО по оборонным расходам в размере 2% ВВП, но мало кто из других членов альянса это делает, согласно официальным данным. Германия заявляет, что хочет тратить 1,5% ВВП на оборону до 2024 года. Сейчас она тратит около 1,2%.

Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия выполнит цель НАТО, но предупредила, что это не произойдет за одну ночь. Между тем, ранее в этом месяце посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что неспособность Берлина двигаться быстрее "фактически оскорбительна".

В интервью Моравецкий также призвал разместить больше американских войск в Польше, но заявил, что это не обязательно должно означать перевод войск из Германии. "Нам нужна база НАТО в Рамштайне и нам нужна новая постоянная база НАТО в Польше", - сказал Моравецкий.

Моравецкий добавил, что польские войска не присоединятся к американской миссии в Персидском заливе, заявив, что "этого не произойдет".