Парламент Косова оголосив про саморозпуск
Депутати парламенту Косова підтримали пропозицію про розпуск законодавчого органу в четвер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.
Тепер у президента Хашима Тачі буде 45 днів, щоб оголосити дострокові вибори. За повідомленнями ЗМІ, найвірогіднішою датою проведення голосування називають 6 жовтня.
Це трапилось після того, як в липні прем'єр-міністр Рамуш Харадінай подав у відставку на тлі розслідування щодо скоєння ним військових злочинів. Спеціальний трибунал в Гаазі викликав його для дачі показів у якості підозрюваного.
Харадінай також заявив, що має намір балотуватися на наступних виборах.
Харадінай був командувачем Армії визволення Косова – албанського збройного формування, що відстоювало самостійність Косова від Югославії і боролося з сербськими силами у конфлікті 1998-1999 років.
Він вже вдруге пішов з поста прем'єр-міністра через підозру у скоєнні військових злочинів. У 2005 році він подав у відставку, але його виправдали через відсутність переконливих доказів.