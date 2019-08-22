Парламент Косова оголосив про саморозпуск

Депутати парламенту Косова підтримали пропозицію про розпуск законодавчого органу в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Тепер у президента Хашима Тачі буде 45 днів, щоб оголосити дострокові вибори. За повідомленнями ЗМІ, найвірогіднішою датою проведення голосування називають 6 жовтня.

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Це трапилось після того, як в липні прем'єр-міністр Рамуш Харадінай подав у відставку на тлі розслідування щодо скоєння ним військових злочинів. Спеціальний трибунал в Гаазі викликав його для дачі показів у якості підозрюваного.

Харадінай також заявив, що має намір балотуватися на наступних виборах.

Харадінай був командувачем Армії визволення Косова – албанського збройного формування, що відстоювало самостійність Косова від Югославії і боролося з сербськими силами у конфлікті 1998-1999 років.

Він вже вдруге пішов з поста прем'єр-міністра через підозру у скоєнні військових злочинів. У 2005 році він подав у відставку, але його виправдали через відсутність переконливих доказів.