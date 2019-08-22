Парламент Косова объявил о самороспуске

Депутаты парламента Косова поддержали предложение о роспуске законодательного органа в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Теперь у президента Хашима Тачи будет 45 дней, чтобы объявить досрочные выборы. По сообщениям СМИ, наиболее вероятной датой проведения голосования называют 6 октября.

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Это случилось после того, как в июле премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку на фоне расследования о совершении им военных преступлений. Специальный трибунал в Гааге вызвал его для дачи показаний в качестве подозреваемого.

Харадинай также заявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах.

Харадинай был командующим Армии освобождения Косова - албанского вооруженного формирования, которое отстаивало независимость Косова от Югославии и боролось с сербскими силами в конфликте 1998-1999 годов.

Он уже второй раз ушел с поста премьер-министра по подозрению в совершении военных преступлений. В 2005 году он подал в отставку, но его оправдали из-за отсутствия убедительных доказательств.