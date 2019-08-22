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ЄС проти безумовного повернення РФ до G8 - джерело

Четвер, 22 серпня 2019, 13:32

Європейський Союз виступає проти будь-якого безумовного запрошення Росії приєднатися до переговорів світових лідерів G7.

Про це заявив високопоставлений чиновник ЄС, коментуючи ідею, висловлену президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

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Семеро лідерів промислово розвинених країн світу повинні зустрітися у французькому місті Біарріц цими вихідними. Росію вигнали з групи, яка раніше називалась G8, в 2014 році після анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі.

Посадовець ЄС, спілкуючись на умовах анонімності напередодні саміту G7, заявив, що причини виключення Москви з групи "залишаються в силі".

Він зазначив, що будь-яка безумовна пропозиція про повернення РФ буде "контрпродуктивною" і вважатиметься "ознакою слабкості".

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У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8

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G7 (група семи) Росія
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