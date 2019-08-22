Макрон відвідає Польщу на початку 2020 року після суперечки щодо Airbus

Після суперечки між Парижем та Варшавою, після скасування Польщею контракту на літаки Airbus, президент Франції Еммануель Макрон відвідає столицю Польщі в перші місяці 2020 року.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розкрив теми, які обговорюватимуться, в інтерв'ю Ouest-France, повідомляє "Європейська правда".

2016 року франко-польські відносини стали особливо напруженими після того, як уряд під керівництвом партії PiS скасував контракт на 50 транспортних військових вертольотів Caracal виробництва Airbus.

Питання міграції, а також судові та медіареформи в Польщі також сприяли ускладненню відносин.

"Я сподіваюся на новий початок. Ми вже домовились з президентом Макроном відвідати Польщу в перші місяці 2020 року для пожвавлення відносин. Насправді, незважаючи на те, що існує напруженість, відносини не такі темні", - сказав Моравецький.

Польща нещодавно приєдналася до франко-німецького проєкту зі створення електричних акумуляторних систем.

"У Польщі прямі інвестиції з Франції є значними, і ми дуже покладаємося на економічну співпрацю між двома країнами. Ми запрошуємо французьких інвесторів зміцнювати ці зв’язки, які з кожним роком зростають", - розповів Моравецький.

"З Еммануелем Макроном ми домовилися про створення нового позитивного порядку денного. Веймарський трикутник - добрий формат", - каже прем'єр.

Свого часу президент Франції Франсуа Олланд скасував поїздку до Польщі на знак протесту у зв'язку з рішенням польського уряду відмовитися від домовленостей про купівлю 50 вертольотів Caracal на суму $3,5 млрд. Airbus вимагав від Польщі компенсації за зрив угоди по вертольотах Caracal