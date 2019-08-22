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Макрон відвідає Польщу на початку 2020 року після суперечки щодо Airbus

Четвер, 22 серпня 2019, 15:55

Після суперечки між Парижем та Варшавою, після скасування Польщею контракту на літаки Airbus, президент Франції Еммануель Макрон відвідає столицю Польщі в перші місяці 2020 року.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розкрив теми, які обговорюватимуться, в інтерв'ю Ouest-France, повідомляє "Європейська правда".

2016 року франко-польські відносини стали особливо напруженими після того, як уряд під керівництвом партії PiS скасував контракт на 50 транспортних військових вертольотів Caracal виробництва Airbus.

Питання міграції, а також судові та медіареформи в Польщі також сприяли ускладненню відносин.

"Я сподіваюся на новий початок. Ми вже домовились з президентом Макроном відвідати Польщу в перші місяці 2020 року для пожвавлення відносин. Насправді, незважаючи на те, що існує напруженість, відносини не такі темні", - сказав Моравецький.

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Польща нещодавно приєдналася до франко-німецького проєкту зі створення електричних акумуляторних систем.

"У Польщі прямі інвестиції з Франції є значними, і ми дуже покладаємося на економічну співпрацю між двома країнами. Ми запрошуємо французьких інвесторів зміцнювати ці зв’язки, які з кожним роком зростають", - розповів Моравецький.

"З Еммануелем Макроном ми домовилися про створення нового позитивного порядку денного. Веймарський трикутник - добрий формат", - каже прем'єр.

Свого часу президент Франції Франсуа Олланд скасував поїздку до Польщі на знак протесту у зв'язку з рішенням польського уряду відмовитися від домовленостей про купівлю 50 вертольотів Caracal на суму $3,5 млрд. Airbus вимагав від Польщі компенсації за зрив угоди по вертольотах Caracal

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Макрон Польща Франція
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