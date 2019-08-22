Макрон посетит Польшу в начале 2020 года после спора об Airbus

После спора между Парижем и Варшавой, после отмены Польшей контракта на самолеты Airbus, президент Франции Эммануэль Макрон посетит столицу Польши в первые месяцы 2020 года.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскрыл темы, которые будут обсуждаться, в интервью Ouest-France, сообщает "Европейская правда".

В 2016 году франко-польские отношения стали особенно напряженными после того, как правительство под руководством партии PiS отменило контракт на 50 транспортных военных вертолетов Caracal производства Airbus.

Вопросы миграции, а также судебных и медиареформ в Польше также способствовали осложнению отношений.

"Я надеюсь на новое начало. Мы уже договорились с президентом Макроном посетить Польшу в первые месяцы 2020 года для оживления отношений. На самом деле, несмотря на то, что существует напряженность, отношения не столь темные", - сказал Моравецкий.

Польша недавно присоединилась к франко-немецкому проекту по созданию электрических аккумуляторных систем.

"В Польше прямые инвестиции из Франции являются значительными, и мы очень надеемся на экономическое сотрудничество между двумя странами. Мы приглашаем французских инвесторов укреплять эти связи, которые с каждым годом растут", - рассказал Моравецкий.

"С Эммануэлем Макроном мы договорились о создании новой позитивной повестки дня. Веймарский треугольник - хороший формат", - говорит премьер.

В свое время президент Франции Франсуа Олланд отменил поездку в Польшу в знак протеста в связи с решением польского правительства отказаться от договоренностей о покупке 50 вертолетов Caracal на сумму $3,5 млрд. Airbus требовал от Польши компенсации за срыв сделки по вертолетам.