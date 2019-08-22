Чешский перевозчик планирует запуск поезда из Украины в Чехию

Частный чешский перевозчик RegioJet планирует с июня 2020 года запустить из Украины в Чехию прямой ночной поезд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Из общего расстояния более чем 700 километров поезда будут проезжать только восемь километров по территории Украины. Сообщение через Остраву, польские Краков или Ярослав должно завершиться на пограничном вокзале Мостиська 2.

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Из Праги в Мостиська будет ходить ночной поезд, а во Львов пассажиры смогут добраться автобусом, предполагает перевозчик.

Поезд будет курсировать раз в день в каждом из направлений. Из Праги он будет отправляться в 22:10 и прибывать в Мостиська в 9:30.