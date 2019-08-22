Чехія замінить радянські вертольоти Мі-24 американськими Venom i Viper
Чеська армія придбає американські бойові та багатоцільові вертольоти Viper і Venom.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.
За словами міністра оборони Любомира Метнара, комбінація двох машин є більш доцільною, ніж придбання лише багатоцільових вертольотів Black Hawk. Вертольоти мають поступити в 2023 році.
Метнар оголосив, що замість застарілих радянських транспортних вертольотів Мі-24 війська отримають в своє розпорядження 4 ударні вертольоти AH-1Z Viper і 8 багатоцільових UH-1Y Venom (компанія Bell’s).
Очікується, що Чехія заплатить за дванадцять вертольотів 14,5 млрд крон (близько 530 млн євро). У вартість входять також боєприпаси, технічне обслуговування та навчання персоналу.
Договір має бути підписаний до кінця року.