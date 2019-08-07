Німеччина призупинила використання своїх найсучасніших бойових вертольотів
З міркувань безпеки федеральні Збройні сили Німеччини призупинили всю льотну і навчальну діяльність сучасного бойового вертольота Tiger.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Виробник вертольота раніше випустив попередження з огляду на те, що важливий компонент для управління гвинтом Tiger може мати матеріальний дефект і спричинити аварію. Тепер всі вертольоти повинні бути перевірені.
Наразі Tiger є найсучаснішим бойовим вертольотом у бундесвері.
Бундесвер встановив, що потенційно дефектний компонент встановлений не тільки в Tiger , але і в транспортному вертольоті NH90 і навчальному EC135.
Так зване заземлення флоту має значні наслідки для льотної підготовки пілотів Бундесверу. В даний час Tiger не використовуються за кордоном, востаннє їх використовували у місії ООН у Малі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що німецькі ВПС не відповідають мінімальним вимогам НАТО з навчання пілотів, оскільки у них недостатньо робочих літаків.