Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Кабулі терорист підірвав поліцейську дільницю: 14 загиблих, 145 поранених

Данська поліція назвала атакою вибух у Копенгагені: одна людина поранена

Зеленський подзвонить Меркель і Макрону, вимагає термінової "нормандської зустрічі"

Поліція Британії вивчає роль Путіна в хіматаці в Солсбері






Німеччина призупинила використання своїх найсучасніших бойових вертольотів

Середа, 7 серпня 2019, 17:43

З міркувань безпеки федеральні Збройні сили Німеччини призупинили всю льотну і навчальну діяльність сучасного бойового вертольота Tiger.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Виробник вертольота раніше випустив попередження з огляду на те, що важливий компонент для управління гвинтом Tiger може мати матеріальний дефект і спричинити аварію. Тепер всі вертольоти повинні бути перевірені.

Наразі Tiger є найсучаснішим бойовим вертольотом у бундесвері.

Бундесвер встановив, що потенційно дефектний компонент встановлений не тільки в Tiger , але і в транспортному вертольоті NH90 і навчальному EC135.

Читайте також
Міністр оборони Німеччини відповіла на критику в бік Бундесвера

Так зване заземлення флоту має значні наслідки для льотної підготовки пілотів Бундесверу. В даний час Tiger не використовуються за кордоном, востаннє їх використовували у місії ООН у Малі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що німецькі ВПС не відповідають мінімальним вимогам НАТО з навчання пілотів, оскільки у них недостатньо робочих літаків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua