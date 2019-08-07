Німеччина призупинила використання своїх найсучасніших бойових вертольотів

З міркувань безпеки федеральні Збройні сили Німеччини призупинили всю льотну і навчальну діяльність сучасного бойового вертольота Tiger.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Виробник вертольота раніше випустив попередження з огляду на те, що важливий компонент для управління гвинтом Tiger може мати матеріальний дефект і спричинити аварію. Тепер всі вертольоти повинні бути перевірені.

Наразі Tiger є найсучаснішим бойовим вертольотом у бундесвері.

Бундесвер встановив, що потенційно дефектний компонент встановлений не тільки в Tiger , але і в транспортному вертольоті NH90 і навчальному EC135.

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Так зване заземлення флоту має значні наслідки для льотної підготовки пілотів Бундесверу. В даний час Tiger не використовуються за кордоном, востаннє їх використовували у місії ООН у Малі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що німецькі ВПС не відповідають мінімальним вимогам НАТО з навчання пілотів, оскільки у них недостатньо робочих літаків.