Пожежі в лісах Амазонії і саміт G7: президент Бразилії накинувся на Макрона зі звинуваченнями

Президент Бразилії Жаїр Болсонару звинуватив французького коллегу Еммануеля Макрона у колоніальній ментальності після заклику в терміновому порядку обговорити на саміті "Групи семи" в Біарріці пожежі в лісах Амазонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Болсонару звинуватив Макрона у тому, що той "використовує внутрішні проблеми Бразилії для персональних політичних вигод", використовуючи "сенсаційний тон, який не робить нічого для вирішення проблеми".

"Бразильський уряд залишається відкритим для діалогу, заснованого на об'єктивних фактах і взаємній повазі. Пропозиція президента Франції про те, щоб амазонські справи обговорювалися на саміті G7 без участі регіону в 21 столітті асоціюється з застарілим колоніальним менталітетом" – заявив президент Бразилії.

Також Болсонару обурило те, що Макрон використав фото фотографа, який помер 2003 року для ілюстрації пожеж в Амазонії і заклику до обговорення на саміті.

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"Наш дім горить, Амазонія, легені нашої планети, що виробляють 20% кисню, охоплені вогнем, це міжнародна криза і члени G7 матимуть два дні для обговорення, що можна зробити для вирішення цієї надзвичайної ситуації" – заявив Макрон.

Про необхідність негайних дій для порятунку лісів Амазонії, 60% яких – територія Бразилії, заявив і генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

Повідомляється, що в останні 48 годин у лісах на території Бразилії почалися майже 2,5 тис. нових пожеж. Президент Бразилії при цьому розцінює допомогу інших країн у гасінні пожеж як втручання у внутрішні справи.