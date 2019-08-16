Норвегія і Німеччина припинили внески на захист Амазонії, лідер Бразилії різко відповів

Ультраправий президент Бразилії Жаїр Болсонару розкритикував Німеччину та Норвегію після того, як вони припинили робити пожертви на проєкти із захисту тропічних лісів Амазонки, заявивши, що їм слід зосередитися на власних екологічних проблемах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Чи не Норвегія - та, що вбиває китів там, на Північному полюсі? Яка також здійснює там розвідку нафти?" - іронічно запитав Болсонару в четвер. "Візьміть гроші та вирушайте на допомогу Ангелі Меркель відновити ліси Німеччини".

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Осло і Берлін заявили, що ультраправа адміністрація Болсонару не схильна боротися з вирубкою лісів.

Норвезьке міністерство навколишнього середовища підтвердило, що Норвегія призупинила фінансування Фонду Амазонії, створеного 2008 року для отримання пожертв, використовуваних для фінансування проєктів в Амазонії. На сьогоднішній день найбільший внесок зробила Норвегія - 1,2 мільярда доларів, Німеччина - 68 мільйонів доларів, а бразильський державний нафтовий гігант Petrobras - 7,7 мільйона доларів.

Згідно з сайтом фонду, близько 470 мільйонів доларів вже розподілено на близько 100 проєктів. Внесені вже пожертви не можуть бути відкликані, але Норвегія заявила, що припиняє майбутнє фінансування у розмірі близько 300 мільйонів норвезьких крон (понад 33 мільйони доларів).

Німеччина залишається у Фонді Амазонії, але міністр охорони навколишнього середовища канцлера Ангели Меркель заявила в неділю, що скорочує 35 мільйонів євро фінансування інших проєктів сталого розвитку в лісах Бразилії.

Болсонару сказав у середу ввечері, що "шановна Ангела Меркель" повинна "взяти гроші та відновити ліси Німеччини", додавши, що європейській країні це потрібно "набагато більше, ніж тут".

Під час зустрічі G20 у Японії в червні Меркель рішуче критикувала екологічну політику Болсонару, характеризуючи ситуацію як дуже серйозну.

Останні дані бразильського інституту космічних досліджень показують, що в останньому кварталі приріст вирубки лісів в Амазонії вищий, ніж за той же період за попередні три роки.