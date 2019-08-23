Пожары в лесах Амазонии и саммит G7: президент Бразилии накинулся на Макрона с обвинениями

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в колониальной ментальности после призыва в срочном порядке обсудить на саммите "Группы семи" в Биаррице пожары в лесах Амазонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Болсонару обвинил Макрона в том, что тот "использует внутренние проблемы Бразилии для персональных политических выгод", используя "сенсационный тон, который не делает ничего для решения проблемы".

"Бразильское правительство остается открытым для диалога, основанного на объективных фактах и взаимном уважении. Предложение президента Франции о том, чтобы амазонские дела обсуждались на саммите G7 без участия региона в 21 веке ассоциируется с устаревшим колониальным менталитетом" – заявил президент Бразилии.

Также Болсонару возмутило то, что Макрон использовал фото фотографа, который умер в 2003 году для иллюстрации пожаров в Амазонии и призыва к обсуждению на саммите.

"Наш дом горит, Амазония, легкие нашей планеты, вырабатывающие 20% кислорода, охвачены огнем, это международный кризис и члены G7 будут иметь два дня для обсуждения, что можно сделать для решения этой чрезвычайной ситуации" – заявил Макрон.

О необходимости немедленных действий для спасения лесов Амазонии, 60% которых – территория Бразилии, заявил и генсек ООН Антониу Гуттериш.

Сообщается, что в последние 48 часов в лесах на территории Бразилии начались почти 2,5 тыс. новых пожаров. Президент Бразилии при этом расценивает помощь других стран в тушении пожаров как вмешательство во внутренние дела.