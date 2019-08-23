Єврокомісія стурбована пожежами в Амазонії і пропонує допомогу

У Європейській комісії заявили про глибоку стурбованість пожежами в Амазонії та підтримали термінове обговорення проблеми на саміті G7 цими вихідними у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі повідомила речниця комісії Міна Андреєва.

"Комісія глибоко стурбована. Амазонія має найбільші запаси тропічних лісів і є домом для однієї десятої світових видів. Тому ми підтримуємо намір президента Макрона обговорити це питання на зустрічі G7. Відчуття терміновості виправдане", - сказала вона.

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Андреєва зазначила, що комісія готова надати підтримку у гасінні пожеж.

"Ми підтримуємо зв'язок із бразильською та болівійською владою та готові надати допомогу. Наприклад, надавши пряму допомогу чи активувавши нашу систему мап Copernicus", - сказала вона.

На запитання, чи планує комісія здійснювати тиск на Бразилію через вирубку лісів, Андреєва відповіла, що ЄС може діяти у рамках Угоди про вільну торгівлю між ЄС та МЕРКОСУР (економічний союз держав у Південній Америці, до якого входить Бразилія). За її словами, угода вимагає від Бразилії дотримання Паризької кліматичної угоди, метою якої є припинення незаконної вирубки лісів в басейні Амазонки до 2030 року.

Речниця комісії зазначила, що у документі "є інструменти, які примушують до виконання даних за угодою зобов’язань".

Національний інститут космічних досліджень Бразилії (INPE) заявив, що в період з січня по серпень 2019 року в країні було зареєстровано близько 73 000 лісових пожеж.

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Президент Бразилії Жаїр Болсонару звинуватив французького колегу Еммануеля Макрона у колоніальній ментальності після заклику в терміновому порядку обговорити на саміті "Групи семи" в Біарріці пожежі в лісах Амазонії.

За останні 48 годин у лісах на території Бразилії почалися майже 2,5 тис. нових пожеж. Президент Бразилії при цьому розцінює допомогу інших країн у гасінні пожеж як втручання у внутрішні справи.

Про необхідність негайних дій для порятунку лісів Амазонії, 60% яких – територія Бразилії, заявив і генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

Ірландія пригрозила заблокувати угоду ЄС з блоком МЕРКОСУР через пожежі в лісах Амазонії.