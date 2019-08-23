Президент Грузії запропонувала обхідний шлях в ЄС - переговори без статусу

Грузія хотіла б почати переговори з Європейським союзом про встановлення тісніших відносин ще до того, як вона отримає статус кандидата, заявила в четвер президент цієї країни Саломе Зурабішвілі.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Виступаючи на міжнародній конференції у Вільнюсі, грузинськa лідерка сказала, що ЄС заблокував прямий шлях до розширення, тому необхідно шукати нові варіанти.

Як правило, країни, що претендують на членство в ЄС, протягом декількох років ведуть переговори про поширення права ЄС за понад 30 переговорними розділами - від сільського господарства і захисту навколишнього середовища до вільного пересування працівників.

Зурабішвілі заявила, що Грузія вже готова вести переговори з питань культури, освіти, транспорту і деяким економічних питань, навіть якщо це і не дозволить їй стати повноправним членом.

"Іншої альтернативи немає, але, оскільки прямий шлях до розширення ЄС, очевидно, тимчасово заблокований, а Європа, схоже, більше зосереджена на внутрішніх проблемах, ми повинні думати інакше, планувати нестандартні заходи і бути готовими до інноваційних підходів і сміливих кроків" , - сказала президент Грузії.

"Ми повинні стукати в кожні двері, ми повинні намагатися почати переговори по розділах, не маючи офіційного статусу. Не намагатися забезпечити статус, але досягти того, що реально в Європі", - сказала Зурабішвілі.

"У всіх областях, де ми вже підготовлені - це культура, освіта, соціальна сфера, транспорт, деякі сфери економіки - забезпечити все, крім інституцій", - сказала вона. "На даний момент це означає все, крім права вирішувати, права голосувати, права бути частиною в підготовці політичних рішень в Європейському союзі", - додала президент Грузії.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив в четвер, що Литва підтримує "зусилля Грузії щодо встановлення тісніших відносин з Європейським союзом, особливо в реалізації Угоди про асоціацію з ЄС".