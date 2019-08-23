Президент Грузии предложила обходной путь в ЕС – переговоры без статуса

Грузия хотела бы начать переговоры с Европейским Союзом об установлении более тесных отношений еще до того, как она получит статус кандидата, заявила в четверг президент этой страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Выступая на международной конференции в Вильнюсе, грузинский лидер сказала, что ЕС заблокировал прямой путь к расширению, поэтому необходимо искать новые варианты.

Как правило, страны, претендующие на членство в ЕС, в течение нескольких лет ведут переговоры о распространении права ЕС по более 30 переговорными разделами - от сельского хозяйства и защиты окружающей среды до свободного передвижения работников.

Зурабишвили заявила, что Грузия уже готова вести переговоры по вопросам культуры, образования, транспорта и некоторым экономическим вопросам, даже если это и не позволит ей стать полноправным членом.

"Другой альтернативы нет, но, поскольку прямой путь к расширению ЕС, очевидно, временно заблокирован, а Европа, похоже, больше сосредоточена на внутренних проблемах, мы должны думать иначе, планировать нестандартные меры и быть готовым к инновационным подходам и смелых шагов", - сказала президент Грузии.

"Мы должны стучать в каждую дверь, мы должны пытаться начать переговоры по разделам, не имея официального статуса. Не пытаться обеспечить статус, но добиться того, что реально в Европе", - сказала Зурабишвили.

"Во всех областях, где мы уже подготовлены - это культура, образование, социальная сфера, транспорт, некоторые сферы экономики - обеспечить все, кроме институтов", - сказала она. "На данный момент это означает все, кроме права решать, права голосовать, права быть частью в подготовке политических решений в Европейском союзе", - добавила президент Грузии.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в четверг, что Литва поддерживает "усилия Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским Союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС".