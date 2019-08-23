У парламенті Естонії 30 серпня хочуть висловити недовіру прем’єру

Естонська партія реформ вирішила, що зробить пропозицію правлінню Рійгікогу скликати позачергове засідання парламенту в п'ятницю, 30 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

На цьому засіданні планується висловити недовіру прем'єр-міністру Естонії Юрі Ратасу (Центристська партія).

"З жалем мусимо констатувати, що в Естонії немає чинного уряду, і за це відповідає прем’єр-міністр. Ми склали заяву про вотум недовіри, за яку обіцяли проголосувати всі депутати від Партії реформ і Соціал-демократичної партії, а також незалежний кандидат Раймонд Кальюлайд", - повідомила голова Партії реформ Кая Каллас.

У парламенті в опозиційних Партії реформ (34) і Соціал-демократичної партії (10) 44 місця з 101. Крім того, опозицію підтримує незалежний депутат Раймонд Кальюлайд. У коаліції центристів (25), EKRE (19) і "Вітчизни" (12) 56 мандатів.

Щоб вотум недовіри пройшов, необхідний 51 голос.