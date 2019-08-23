В парламенте Эстонии 30 августа хотят выразить недоверие премьеру

Эстонская партия реформ решила, что сделает предложение правлению Рийгикогу созвать внеочередное заседание парламента в пятницу, 30 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

На этом заседании планируется выразить недоверие премьер-министру Эстонии Юри Ратасу (Центристская партия).

"С сожалением приходится констатировать, что в Эстонии нет действующего правительства, и за это отвечает премьер-министр. Мы составили заявление о вотуме недоверия, за которое обещали проголосовать все депутаты от Партии реформ и Социал-демократической партии, а также независимый кандидат Раймонд Кальюлайд", - сообщила председатель Партии реформ Кая Каллас.

В парламенте у оппозиционных Партии реформ (34) и Социал-демократической партии (10) – 44 места из 101. Кроме того, оппозицию поддерживает независимый депутат Раймонд Кальюлайд. В коалиции центристов (25), EKRE (19) и "Отечества" (12) – 56 мандатов.

Чтобы вотум недоверия прошел, необходим 51 голос.