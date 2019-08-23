Скандали вдарили по рейтингу керівної партії Польщі - опитування

Націоналістична партія влади Польщі "Право і справедливість" (PiS), пройшовши через дві гучні відставки останнім часом, втратила 5% підтримки населення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, такими є дані опитування Kantar, опублікованого 23 серпня.

Це перше опитування, яке показало, що розрив між PiS та продемократичною опозицією суттєво звужується перед виборами до парламенту 13 жовтня.

Цього тижня заступник міністра юстиції подав у відставку після розслідування польського медіа, яке показало, що він прагнув дискредитувати суддів, які критикують урядові судові реформи, розсилаючи журналістам чутки про їхнє приватне життя.

Перед цим спікер Сейму Польщі подав у відставку після скандалу з авіаперельотами на урядовому літаку у приватних цілях.

Опитування, проведене 22 серпня, показало, що PiS підтримує 39%, порівняно з 44% - 13 серпня, тоді як її суперник - Громадянська платформа (PO) - 30%, що на 3% більше, ніж раніше в серпні. Підтримка лівого блоку Lewica залишилася на рівні 11%.

Коаліція аграрної партії PSL та антисистеминої Kukiz'15 отримала б 6%, що на 2 процентні пункти більше, в той час як ультраправа Konfederacja також піднялася на 1% до 6%.