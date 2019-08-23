Скандалы ударили по рейтингу правящей партии Польши – опрос

Националистическая партия власти Польши "Право и справедливость" (PiS), пройдя через две громкие отставки в последнее время, потеряла 5% поддержки населения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, таковы данные опроса Kantar, опубликованного 23 августа.

Это первый опрос, который показал, что разрыв между PiS и демократической оппозицией существенно сужается перед выборами в парламент 13 октября.

На этой неделе заместитель министра юстиции подал в отставку после расследования польского медиа, которое показало, что он стремился дискредитировать судей, критикующих правительственные судебные реформы, рассылая журналистам слухи об их частной жизни.

Перед этим спикер Сейма Польши подал в отставку после скандала с авиаперелетами на правительственном самолете в частных целях.

Опрос, проведенный 22 августа, показал, что PiS поддерживает 39% по сравнению с 44% - 13 августа, тогда как ее соперника – "Гражданскую платформу" (PO) – 30%, что на 3% больше, чем ранее в августе. Поддержка левого блока Lewica осталась на уровне 11%.

Коалиция аграрной партии PSL и антисистемной Kukiz'15 получила бы 6%, что на 2 процентных пункта больше, в то время как правая Konfederacja также поднялась на 1% до 6%.