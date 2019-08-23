Латвії не вистачає робочої сили у низці сфер - міністр

Латвії не вистачає працівників у будівництві, сільському господарстві, роздрібній торгівлі, металообробці, інформаційних технологіях.

Про це заявив міністр економіки Ральф Неміро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ми не хочемо відкривати неконтрольований в'їзд для будівельників, тому плануємо зв'язати їх приїзд з конкретними будівельними проєктами. Наприклад, RailBaltic буде будуватися 7-10 років, після його завершення у запрошених будівельників закінчиться і можливість перебувати в Латвії", - сказав міністр.

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З роздрібною торгівлею інша історія, каже Неміро, адже торгові компанії отримують високі прибутки, а своїм касирам хочуть платити мало.

"Тепер вони хочуть ввезти касирів, яким можна платити ще менше. Якщо людина заробляє 500 євро, а замість неї ввозять того, хто готовий все робити за 200, ми з цим не згодні. І ставимо питання солідарності: якщо у вас великий прибуток, але ви не хочете думати про своїх робітників, значить, проблема не в законодавстві, а у ставленні роботодавців", - пояснив міністр.

"Також з главою МВС Гіргенсом ми говорили про те, щоб обкладати робочих реєстраційної платою, а то всі вони тут "працюють у відпустці", але ми-то бачимо, що вони тут перебувають постійно - потрібен контроль. Глава МВС вже запропонував норматив", - додав Неміро.