Латвии не хватает рабочей силы в ряде сфер – министр

Латвии не хватает работников в строительстве, сельском хозяйстве, розничной торговле, металлообработке, информационных технологиях.

Об этом заявил министр экономики Ральф Немиро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Мы не хотим открывать неконтролируемый въезд для строителей, поэтому планируем связать их приезд с конкретными строительными проектами. Например, RailBaltic будет строиться 7-10 лет, после его завершения у приглашенных строителей закончится и возможность находиться в Латвии", - сказал министр.

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С розничной торговлей другая история, говорит Немиро, ведь торговые компании получают высокие прибыли, а своим кассирам хотят платить мало.

"Теперь они хотят ввезти кассиров, которым можно платить еще меньше. Если человек зарабатывает 500 евро, а вместо него привозят того, кто готов все делать за 200, то мы с этим не согласны. И ставим вопрос солидарности: если у вас большая прибыль, но вы не хотите думать о своих работниках, значит, проблема не в законодательстве, а в отношении работодателей", - пояснил министр.

"Также с главой МВД Гиргенсом мы говорили о том, чтобы облагать рабочих регистрационной платой, а то все они здесь "работают в отпуске", но мы-то видим, что они здесь находятся постоянно. Нужен контроль. Глава МВД уже предложил норматив", - добавил Немиро.