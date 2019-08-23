Ірландія погрожує заблокувати торгову угоду ЄС, якщо Бразилія не захистить Амазонію

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар пригрозив голосувати проти торговельної угоди між ЄС та торговим блоком Південної Америки "Меркосур", якщо Бразилія, де лісові пожежі продовжують спустошувати тропічний ліс Амазонії, не виконуватиме свої екологічні зобов'язання.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Euractive.

Переговори щодо угоди між ЄС та блоком Південної Америки "Меркосур", до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела, тривали 20 років.

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Відповідаючи на занепокоєння з приводу величезних пожеж у тропічних лісах Амазонії, Варадкар зазначив, що "неможливо, що Ірландія проголосує за угоду про вільну торгівлю між ЄС та блоком "Меркосур", якщо Бразилія не виконає своїх екологічних зобов'язань".

Ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару натомість звинуватив екологічні групи у підпалах з метою дискредитації країни.

Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. В рамках угоди "Меркосур" експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися низьким тарифом 7,5%.

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Напередодні зустрічі G7 в Біарріці в ці вихідні президент Франції Макрон розкритикував бразильську владу за бездіяльність. "Наш дім у вогні. В прямому сенсі. Амазонія, легені нашої планети, яка виробляє 20% нашого кисню, палає", - заявив він. Він запропонував обговорити цю тему на зустрічі G7.

Згідно з поточним графіком, голосування Європейської ради щодо угоди відбудеться приблизно через два роки після подальшого доопрацювання та перекладу на всі офіційні мови ЄС.

"Протягом цих двох років ми будемо уважно стежити за екологічними діями Бразилії", - попередив Варадкар.