Финляндия предлагает запретить бразильскую говядину из-за пожаров

Финляндия, которая занимает ротационное председательство Европейского Союза, призвала ЕС рассмотреть возможность запрета бразильской говядины с ее рынков через опустошение, вызванные пожарами в тропических лесах Амазонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Министр финансов Мика Линтила осуждает уничтожение дождевых лесов Амазонии и предлагает ЕС и Финляндии срочно пересмотреть возможность запрета импорта бразильской говядины", - говорится в сообщении министерства финансов Финляндии.

Напомним, ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в поощрении лесорубов к поджогам и недостаточном использовании ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару взамен обвинил экологические группы в поджогах с целью дискредитации страны.

Районы тропических лесов обычно поджигают, чтобы расчистить место для фермерских хозяйств, особенно для скотоводов. В рамках соглашения "Меркосур" экспортеры говядины получат выгоду от годовой квоты в 99 000 тонн, которая будет облагаться низкому тарифу 7,5%.

Ранее правительства Франции и Ирландии уже выступили за откладывания голосования о свободной торговле с блоком Меркосур (в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла), к решению проблемы пожаров. Такую инициативу впоследствии поддержал и президент Европейского Совета Дональд Туск.