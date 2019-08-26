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У Мальме жінка загинула внаслідок стрілянини на вулиці

Понеділок, 26 серпня 2019, 16:15

30-річна жінка померла в лікарні від отриманих поранень внаслідок стрілянини поблизу Ріберсборга, популярного пляжу в Мальме

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local. Ще двоє людей, яких також госпіталізували, зокрема маленька дитина, не постраждали.

За словами свідків, опитаних газетою Kvällsposten, кілька нападників в масках зробили від восьми до десяти пострілів, перш ніж втекти через сади багатоквартирного будинку. 

"Звучало як дві різні зброї", - сказав очевидець.  Один із свідків заявив, що жінка несла дитину в той момент, коли в неї влучила куля. 

Чоловік, з яким вона була, впав у шок, кричачи, що дитині "потрібна мати". Поліція не знайшла підозрюваних чи ідентифікованих до полудня в понеділок, але в мережі з'явилося відео, на якому видно чорношкіру людину, що біжить з місця події з пістолетом у руці.

Місцева газета Sydsvenskan повідомляє, що одна з теорій, яку розслідує поліція, - це те, що мішенню був батько дитини. Кажуть, що ця людина має кримінальне минуле і в Швеції, і в Данії, і відсиділа у в'язниці.

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Швеція кримінал
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